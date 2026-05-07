Mina the Hollower slippes senere denne måneden

Hvis du har peiling på indiespill, er du sikkert klar over at et av de heteste kommende spillene akkurat nå er Mina the Hollower, utviklet av Yacht Club Games. Hvis navnet høres kjent ut, er det fordi de lenge har ridd på suksessbølgen fra Shovel Knight. Men det siste spillet i den serien, Shovel Knight Dig, ble utgitt i 2022, og siden da har de jobbet med Mina the Hollower i stedet.

Det er en mørkere historie, men med grafikk inspirert av Game Boy Color, der utviklerne har valgt å holde seg til formatets begrensninger - med unntak av at denne støtter widescreen. De beskriver tittelen som følger :

"Stig ned i galskapens dyp med en grøssende, men samtidig hjertevarm fortelling inspirert av viktoriansk gotisk skrekk. Utforsk en enorm, mørk verden full av hemmeligheter, utfordrende kamper og sammenkoblet nivådesign."

Etter å ha blitt forsinket flere ganger, ser det ut til at spillet endelig er ferdig, og via Bluesky kunngjorde studioets offisielle konto at det vil bli utgitt akkurat i tide til sommerferien. Premieren er 29. mai, og det vil være tilgjengelig på hele utvalget av PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 (gratis oppgradering fra Switch 1) og Xbox Series S / X - alle versjoner vil bli solgt for $ 19,99. De tilbyr også en kort minitrailer som du kan sjekke ut i innlegget nedenfor.

Vi er ikke de eneste som gleder oss til å tilbringe tid med dette i hengekøya i sommer, ikke sant?