HQ

Markedsføringskampanjen for Minabo av Devilish Games var en av de mest unike og underholdende (og djevelske) opplevelsene for det spansktalende samfunnet noensinne, alt basert på tradisjonelle ordspill. Selve spillet kom imidlertid i bakgrunnen da folk fokuserte på å komme med vitser og vittige bemerkninger om tittelen. Som et resultat ble Minabo et velkjent spill, men det har nå utfordringen med å bryte inn i den virkelige verden, som ikke er like morsom og vittig.

Minabo: A Walk Through Life er en unik livssimulator, men med en vri - det handler om kålrot (nabo betyr kålrot på spansk ... og penis)! Fra det øyeblikket disse små grønnsakene blir født og sliter med å krype etter foreldrene sine, til deres siste dager som eldre kålrot som har etterlatt seg kjæledyr, venner, familie og til og med sitt eget kålrotavkom, utforsker Minabo hele grønnsakens livssyklus. Og alt i mellom er bare liv - et liv fullt av kålrot som kommer og går, årstider som går, og et dvelende spørsmål: hvordan kan jeg forholde meg så dypt til et spill om grønnsaker?

Standardnavnet som vises når den lille kålroten spirer opp av bakken, er Minabo, men vi kan kalle dem hva vi vil. Etter hvert som vi utvikler oss gjennom årene, må vi opprettholde tre barer for å overleve: Physical Contact, Intimacy og Belonging. Alle "naboer" har dem. For å leve et godt liv må vi holde våre egne stolper fulle og også holde stolpene til andre "naboer" vi møter på veien fylt. Mekanikken ligner på et rytmespill, der du må observere hvilken stolpe som er tomest for hver nabo du møter, og utføre den riktige bevegelsen for å fylle den opp. Det er imidlertid også et element av sannsynlighet i spill (selv om vi mistenker at det er mer som tilfeldigheter, siden det ikke er forklart så godt), noe som kan få Minabo's liv til å føles urettferdig.

Hvis det var alt det var, ville Minabo ha mindre dybde enn en sølepytt, men spillet har 25 oppdrag. Fra å overleve til en viss alder (som kan være ganske relativ for kålrot) til å ha en stor familie med baby 'nabos', eller til og med unnslippe monotonien i hverdagen som representert av Topota, den gigantiske kålrotspisende muldvarpen. Det er også en gratis modus som kan låses opp etter å ha mestret det grunnleggende og fullført de første oppdragene.

Alt dette får oss til å revurdere vår rolle med menneskene rundt oss. Budskapet om at vår lykke kommer fra å gjøre andre lykkelige (som vi vet eksisterer, fordi denne tittelen er utviklet i samarbeid med psykologer og eksperter) blir forvist av en så enkel opplevelse at det får Minabo til å miste all sin sjarm. Minabo: A Walk Through Life (fordi det egentlig er alt i undertittelen) forblir en for kort opplevelse til å etterlate et varig inntrykk på lekende fortjeneste.

Problemet med Minabo er at det ikke er så mye mer enn det. Du kan mislykkes i et oppdragsforsøk eller to gjennom hele spillet, men til slutt blir du fokusert på å nå målene til du fullfører dem, så glemmer du raskt alt og løper lykkelig mot døden for å prøve neste nivå, og deretter en annen, og det er det.

Men jeg erkjenner også at det er gode ting med Minabo. Den kunstneriske designen er vakker, med godt utførte animasjoner av kålrotkarakterene, og musikken og lyddesignet er et sterkt poeng som holdt meg i spillsyklusen utover bare forutsetningen om å oppnå mål.

Et problem som Minabo kan møte er at utover de morsomme navnene basert på spanske vitser, og det jeg er sikker på har vært den mest effektive markedsføringskampanjen i historien til spansk spillutvikling, kan det hende at folk ikke tar det på alvor. Og dessverre har ikke spillet et overbevisende spillforslag for å motvirke dette og engasjere spillere utover humorfaktoren.