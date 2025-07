De såkalte "management-sim"-spillene trenger egentlig ikke å være veldig komplekse for å være veldig underholdende. For bare noen uker siden spilte jeg Islanders: New Shores, som er et godt eksempel på dette. Fans av sjangeren kan ofte komme med anbefalinger i fleng, for hvis du vil bort fra den litt overveldende naturen til titler som Cities, Frostpunk eller Manor Lords og ha noe som bare føles enkelt og koselig - så ser Minami Lane på overflaten helt perfekt ut. Dessverre gjør spillets begrensninger og få oppdrag at det også føles altfor enkelt og kort.

HQ

I Minami Lane skal du ta vare på en liten gate. Hver dag kan du plassere en bygning, og for å komme til neste oppdrag må du oppfylle målene. Når du har plassert bygningen, satt priser i butikkene, starter du dagen og ser de små figurene løpe rundt. Så kommer kvelden, hvor du får en detaljert oversikt over hvilken kapital du har skaffet til veie, og hvor fornøyde innbyggerne er totalt sett. Du kan for eksempel bygge en Ramen-restaurant og bestemme hvor mye av ingrediensene som skal være i det som serveres. Ved å klikke på en beboer kan du se at de for eksempel vil ha mer eller mindre av noe, og du justerer oppskriften slik at alle til slutt er fornøyde og tilfredse med både pris og oppskrift. På samme måte kan du bygge andre bygninger, for eksempel en bokhandel og bestemme hvilke typer bøker som skal selges, eller en blomsterbutikk og bestemme hvordan en bukett skal se ut.

Trykk på "Start Day", og vær forberedt på å lene deg tilbake og ikke gjøre noe som helst.

Du kan også plassere ut boliger for både de yngre og de eldre som befolker byen, slik at innbyggertallet øker. Det vanskelige er når de eldre for eksempel vil ha noe annet enn de yngre, så du må bygge to bygninger og tilpasse dem slik at begge aldersgruppene blir fornøyde. Du kan også oppgradere skjønnheten i den lille gaten, noe som vil gjøre innbyggerne lykkeligere eller tiltrekke seg katter, som kan være et av delmålene du må fullføre for å komme til neste oppdrag.

Med tydelige menyer og instruksjoner er Minami Lane veldig lærerikt. Nesten som et av disse pedagogiske barneprogrammene som tydelig går gjennom hva du skal gjøre og klikke på. Kanskje ikke fullt så enkelt, men for meg føltes det litt sånn. Du har også noen valgmuligheter for å endre farge og tak på bygningene for å variere gatebildet litt, men siden alle bygningene står på rekke og rad, blir det ganske kjedelig designmessig.

Dette er en annonse:

Designet er ganske fint. Selv om det ikke er så mye å endre på bygningene.

Det største problemet jeg har med Minami Lane, er imidlertid begrensningen med å bare sette én bygning på plass. Mesteparten av tiden er pengene du har ikke nok til noe annet uansett, men selve spillsløyfen blir repeterende der du bare kjøper en bygning, så starter du dagen, og øker hastigheten på spillet slik at dagen går raskere. Det at du ikke kan gjøre noe mer når dagen først har startet, blir fort en stor ulempe. For selv om beboerne sutrer over at de vil ha mer reker i ramen, kan jeg ikke justere noe før dagen er over. Det eneste jeg kan gjøre er å plukke opp søppel ved å klikke på det. Det er for passivt, og selv om dagene ikke er så lange, sitter man bare der og tvinner tommeltotter til dagen er over. Så jeg kan plassere en enkelt bygning, klikke på at det skal være en reke til og så starte en ny dag.

I løpet av denne passive tiden blir det ganske lett å sitte og tenke på hva man kunne ha gjort. For eksempel kan man oppgradere hvor koselig byen skal være med en knapp på bygningene. Det hadde vært morsommere om jeg kunne plassere ut trær, planter, lyktestolper, gjerder og andre ting. Det er ingenting i miljøene jeg kan tilpasse eller "male" på frihånd. Den høyre siden av den lille gaten er en ferdig mal. Her kunne jeg i stedet fått tilbud om å ta vare på den mens dagene går.

Som jeg skrev innledningsvis, er det ikke slik at et managementspill trenger å være komplekst. Men sjangeren har så mye annet å by på som er enkelt og koselig på samme måte som jeg tror utviklerne bak Minami Lane ønsker å tilby. Vi har titler som Islanders, Townscaper, Cloud Gardens, Tiny Glade og mange flere. De er riktignok ikke helt det samme som dette. Men det blir fort kjedelig å se på de små gatene i Minami Lane. Selv om det bare er fem nivåer som spilles gjennom på et sted rundt tre timer.

Dette er en annonse:

For å holde folk fornøyde, må oppskrifter og andre produkter tilby akkurat det de vil ha.

Visuelt er det imidlertid ganske fint. Designet er koselig, og det er ganske søt bevegelse i byen, spesielt mot de siste oppdragene. Men siden du liker å sette spillhastigheten til den raskeste for at dagen skal flyte, løper karakterene for det meste rundt. Bygningene og omgivelsene ser likevel ganske koselige ut, selv om fargevalget er ganske blekt. Men hyggefaktoren er fortsatt der.

Dessverre er det ikke så mye mer enn det. Det finnes selvfølgelig en sandkassemodus der du kan plassere bygninger uten mål eller begrensninger, men jeg skulle gjerne hatt flere gater og følelsen av en liten landsby i stedet for bare en "lane", som tittelen selvfølgelig sier at det handler om. Hvis du er ute etter noe enkelt og søtt, kan dette være noe for deg, og med den lave prislappen kan det likevel være verdt det. Men siden det finnes så mange bedre alternativer, var det ikke noe for meg.