Mind Diver bruker virkelige steder fra København som er skannet inn i spillet

Mind Diver er et spill som høres interessant ut allerede fra konseptfasen. Du dykker ned i en annens underbevissthet for å prøve å løse et mysterium. Du graver deg gjennom minner, nesten i Animus-stil. Mind Diver kommer fra det danske studioet Indoor Sunglasses, og henter inspirasjon fra utviklerens hjemland og hovedstad København.

I en samtale med oss på BIG-konferansen i år fortalte Indoor Sunglasses' kreative direktør Victor Breum at teamet hadde skannet inn virkelige steder de besøkte i København i spillet.

"Stedene [karakterene] besøker, er steder jeg selv ville ha besøkt i København, for eksempel en nattklubb, som er et sentralt sted i historien, og der har vi skannet, all grafikken er 3D-skannet. Så her dro vi til en nattklubb som heter Basement i København og fikk tillatelse til å skanne det stedet. Vi snakket også med folk som arrangerer ravefester for å skanne utstyret og alle dekorasjonene deres. Og det bruker vi til å dekorere nattklubben med," forklarer han.

Hvis du vil se mer om Mind Diver, inkludert et nikk til Indoor Sunglasses' kommende prosjekt, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor: