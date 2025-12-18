Mind Diver bruker virkelige steder fra København som er skannet inn i spillet
Alle karakterene, bortsett fra hovedpersonen, er også danske, så du kan definitivt forvente at spillet vil ha et dansk preg.
Mind Diver er et spill som høres interessant ut allerede fra konseptfasen. Du dykker ned i en annens underbevissthet for å prøve å løse et mysterium. Du graver deg gjennom minner, nesten i Animus-stil. Mind Diver kommer fra det danske studioet Indoor Sunglasses, og henter inspirasjon fra utviklerens hjemland og hovedstad København.
I en samtale med oss på BIG-konferansen i år fortalte Indoor Sunglasses' kreative direktør Victor Breum at teamet hadde skannet inn virkelige steder de besøkte i København i spillet.
"Stedene [karakterene] besøker, er steder jeg selv ville ha besøkt i København, for eksempel en nattklubb, som er et sentralt sted i historien, og der har vi skannet, all grafikken er 3D-skannet. Så her dro vi til en nattklubb som heter Basement i København og fikk tillatelse til å skanne det stedet. Vi snakket også med folk som arrangerer ravefester for å skanne utstyret og alle dekorasjonene deres. Og det bruker vi til å dekorere nattklubben med," forklarer han.
Hvis du vil se mer om Mind Diver, inkludert et nikk til Indoor Sunglasses' kommende prosjekt, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor: