Mindre enn to uker etter å ha solgt en million eksemplarer, når Windrose nok en salgsmilepæl

HQ

Sjørøveriets storhetstid har begynt på nytt, men denne gangen er det digitale sjørøvere som seiler på de syv hav. Nå som det går inn i sin tredje uke, kan Windrose allerede feire en ny salgsmilepæl, ettersom det nå har solgt 1,5 millioner eksemplarer.

Windrose viste seg å være en stor suksess helt fra begynnelsen av Early Access-utgivelsen, der det raskt solgte en million eksemplarer. Med all den positive mottakelsen spillet har fått, har utviklerne hos Kraken Express delt en ny trailer som feirer anerkjennelsene og lovordene så langt.

Etter lanseringsperioden planlegger Windrose å gjøre store oppdateringer med jevne mellomrom, i stedet for mindre oppdateringer annenhver uke eller så. Det betyr at vi kan måtte vente opptil seks måneder på den første store innholdsoppdateringen for Windrose. Dette høres kanskje ut som en utrolig lang ventetid, men forhåpentligvis vil innholdet vi får ut av oppdateringen være nok til å gjøre det verdt det.