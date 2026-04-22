MindsEye Byggherrer går til søksmål mot Build A Rocket Boy

Hvis du trodde MindsEye -sagaen ville være over nå, bør du spenne deg fast, ettersom utviklerne av spillet, representert av IWGB Game Workers Union, tar Build A Rocket Boy for retten på grunn av påstander om brudd på personvernet knyttet til installasjonen av en bestemt programvare på utviklernes arbeidsenheter.

Ifølge Game Developer hevdes det at overvåkningsprogramvaren Teramind ble installert av BARB-ledelsen på de ansattes maskinvare. Ledelsen nektet å si hvilke data som ble samlet inn gjennom Teramind, og etterlot de ansatte i mørket.

Teramind ble fjernet fra utviklernes enheter etter at 40 ansatte undertegnet en klage for å få det fjernet. BARB-ledelsen har fortsatt ikke fortalt hvilke data som ble samlet inn, hvorfor Teramind ble installert, og hvor dataene blir oppbevart.

"IWGB Game Workers Union, som representerer arbeiderne, hevder at BARBs bruk av programvaren bryter både databeskyttelseslover og arbeidsstyrkens grunnleggende verdighet, og at den går ut over det legitime oppdraget med å overvåke arbeidernes produktivitet eller ivareta selskapets sikkerhet ved å registrere enkeltpersoner i deres hjem og uten deres samtykke", sier fagforeningen.

"I et internt møte som ble lekket til pressen, bekreftet sjefene Mark Gerhard og Leslie Benzies at programvaren Teramind hadde blitt installert uten at de ansatte visste om det. Programmet sporer brukernes tastetrykk, registrerer skjermaktivitet og fanger opp mikrofonlyd."

Det pågår også en annen rettssak, som er anlagt av medlemmer av fagforeningen IWGB, og som gjelder en dårlig håndtert oppsigelsesprosess som førte til at rundt 300 ansatte måtte gå. Chris Wilson, tidligere filmanimatør i BARB og IWGB-medlem, var ikke redd for å kritisere selskapet. "Build A Rocket Boys giftige kultur av hemmelighold og detaljstyring er noe av det verste jeg har sett i løpet av en 20 år lang karriere i spillindustrien", sa han, og la til at Teramind-situasjonen var nok et forsøk på detaljstyring fra ledergruppen.