MindsEye forsinker Hitman-samarbeidet, neste oppdatering kommer i august

Build A Rocket Boy fikk ikke den beste starten med MindsEye. Men utvikleren forlot ikke bare prosjektet som et buggy rot, og prøver å gå veien til Cyberpunk 2077 og No Man's Sky for å gjenopprette spillet til en mye mer spillbar tilstand.

Tre oppdateringer har allerede blitt utgitt for spillet, og en fjerde vil komme i august. På Reddit sa Build A Rocket Boy at oppdateringen vil "levere ytterligere ytelsesforbedringer og feilrettinger, sammen med funksjoner som samfunnet har bedt om", som inkluderer hoppbare mellomsekvenser og øyeblikkelig tilgang til publisert spillerinnhold.

En annen oppdatering er planlagt for september, som vil forbedre kjernespillet og dets mekanikk. En crossover med Hitman var planlagt for denne måneden, men Build A Rocket Boy har presset samarbeidet tilbake til en "senere dato", uten mer informasjon om utgivelsen.

MindsEye Hitman er ute nå på PC, PS5 og Xbox Series X/S.