MindsEye sin dårlig lansering gjør at IO Interactive er i villrede

HQ

I en alternativ dimensjon kunne MindsEye ha vært den GTA-dreperen som Leslie Benzies en gang håpet på. Men i virkeligheten ble situasjonen en helt annen, og spillet ser nå ut til å bli husket som en av de største fiaskoene i moderne spillhistorie - og har mistet all sin glans på rekordtid.

Spillet ble kraftig hypet før lansering, og da IO Interactive gikk inn som utgiver, steg forventningene til værs. MindsEye ble markedsført som et storslått eventyr i en åpen verden med ambisjoner om å utfordre Rockstar på hjemmebane. Og med Benzies ved roret, hva kunne vel gå galt?

Svaret er: tilsynelatende alt. Ved lansering ble spillerne møtt med en kaskade av bugs, krasj og en ødelagt opplevelse som gjorde mange fortvilet. Anmeldernes vurderinger gjenspeilte katastrofen, og reaksjonene fra spillere verden over var nådeløse. Fiaskoen rystet IOs selvtillit, og i et intervju med IGN kommenterte studiosjef Hakan Abrak :

"Vi syntes de hadde noen gode ideer og en flott verden i bakgrunnen som de holdt på å bygge, og forhåpentligvis får de muligheten til å vise mer av det i fremtiden. Og vi ville bare hjelpe dem med å distribuere spillet."

"Det var en tøff mottakelse. Det var ikke det de hadde håpet på, og heller ikke det vi i IOI Partners hadde håpet på. De jobber hardt med å snu det for å gjenvinne tilliten til spillerne der ute, og de har massevis av potensial og innhold de jobber med. Så forhåpentligvis vil de lykkes med det i fremtiden."

Abrak bekreftet at IO vil fortsette å utgi sine egne spill internt, men var mindre sikker på fremtiden til IO Partners - et selskap som opprinnelig var ment å støtte eksterne studioer. Foreløpig ser det ut til at MindsEye kan være både den første og siste tittelen under det banneret.

Abrak insisterte likevel på at teamet jobber hardt for å gjenoppbygge tilliten, og at nytt innhold er på vei. I skrivende stund teller MindsEye imidlertid bare 14 aktive spillere på Steam. Bra jobbet, Leslie.