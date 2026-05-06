MindsEye-studio sier opp enda flere ansatte

Build A Rocket Boy, studioet bak fjorårets flopp MindsEye, opplever enda flere oppsigelser. Dette kommer etter at utvikleren presset mot en snuoperasjon for spillet, med den nylig utgitte Blacklisted-oppdateringen som den første biten av innhold som ble lagt til for spillerne på lenge.

Som fanget av Kotaku, mens permitteringene ikke har blitt gjort offisielle ennå, har tidligere Build A Rocket Boy-ansatte gjort det klart at de har mistet jobben på sosiale medier. To kilder som snakket med Kotaku fikk også tallene for permitteringene, og sa at rundt 170 personer har blitt berørt. Dette etterlater BARB med rundt 80 ansatte igjen fra sitt en gang 250-personers sterke team.

MindsEye var kanskje litt av en løpende spøk da det ble utgitt, og likevel har konsekvensene av den mislykkede lanseringen vært veldig reelle for Build A Rocket Boy og dets ansatte. Bare det siste året har utvikleren opplevd tre runder med oppsigelser, og det ligger også an til en rettssak, ettersom de ansatte ønsker å ta BARB til retten.