MindsEye-utvikleren Build a Rocket Boy rammes av flere oppsigelser på grunn av "organisert spionasje og bedriftssabotasje"

HQ

Sagaen om MindsEye -utvikleren Build a Rocket Boy fortsetter. Etter den svært problematiske lanseringen av tittelen har studioet vært gjennom alle slags omstruktureringer, og på dette punktet skjer den samme situasjonen igjen.

I en uttalelse på LinkedIn forklarer administrerende direktør Mark Gerhard at flere permitteringer påvirker utvikleren, uten at det nøyaktige antallet personer som mister jobben ikke er direkte referert.

Det som har blitt kreditert som en grunn til disse permitteringene, på toppen av spillets fiasko, er hendelser som blir sett på som "utover normale operasjonelle utfordringer og et konkurransedyktig miljø." For de som lurer på hva dette henspiller på, har Build a Rocket Boy lenge snakket høyt om å være gjenstand for "organisert spionasje og bedriftssabotasje", som det beskrives denne gangen, en situasjon som utvikleren sier at de nå har "overveldende bevis" i sin favør som de ikke kan dele på grunn av at de "beveger seg mot påtale".

Når det gjelder oppsigelsene, legger Gerhard til at "den langvarige effekten av den vanskelige lanseringen" også bidrar til nedbemanningen, og at denne siste avgjørelsen er et "brutalt og hjerteskjærende skritt" som vil "sikre den langsiktige fremtiden til selskapet og prosjektene vi fortsetter å bygge."