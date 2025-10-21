MindsEye var "plaget fra starten av", ifølge utviklerne

HQ

Det faktum at vi alle har gått videre til å rakke ned på andre utgivelser, viser at MindsEye virkelig var årets største bombe. Lansert og glemt i løpet av en måned, føles det litt slemt å stadig rakke ned på det, men enda en rapport har kommet ut om problemene hos utvikleren Build a Rocket Boy. Det ser nemlig ut til at det har blitt kastet nytt lys over hvordan MindsEye var dødsdømt fra starten av.

"Leslie [Benzies] bestemte seg aldri for hvilket spill han ønsket å lage. Det fantes ingen sammenhengende retning," sa en Build a Rocket Boy-utvikler da han snakket med BBC. Det ble også rapportert om bekymringer som ble ledd av, og at kritikken ble ignorert og aldri tatt tak i.

Benzies begynte å kreve at visse feil og problemer ble prioritert, og disse ble ansett som "Leslie tickets". Det spilte ingen rolle hva teamet jobbet med, for Leslie-saken "måtte tas hånd om".

Benzies og det overordnede lederteamet blir sterkt kritisert i dette stykket, ettersom de ikke så ut til å ha en idé om hvor spillet skulle. Denne mangelen på retning "plaget prosjektet fra starten av", og gjorde at spillerne heller ikke hadde noen anelse om hva de skulle mene om MindsEye da det ble utgitt.