Minecraft avslutter VR-støtte i mars 2025

Minecraft VR kommer til en slutt, ser det ut til. Mens Minecraft er tilgjengelig på stort sett alle plattformer du kan tenke deg, ser det ut til at Mojang har tatt den tøffe beslutningen om å stenge av en måte å bli sittende fast i en blokkert verden.

Som kunngjort i oppdateringsnotatene for den nye oppdateringen, vil Minecraft VR ikke lenger støttes i oppdateringer fra mars 2025, som vil være den siste oppdateringen. Etter dette kan du fortsatt spille på PC-en din uten en virtuell virkelighetsenhet, men disse enhetene vil ikke lenger støttes.

Opprinnelig visste vi at støtten kom til å ta slutt for PS VR-enheter, men nå vet vi at PC VR heller ikke vil bli støttet. Andre steder i oppdateringsnotatene kan vi også se at en ny PS5-utgave av Minecraft er lagt til, noe som gir oss enda en versjon av spilltitanen.