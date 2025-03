Minecraft blir ikke gratis å spille, siden Mojang ikke bygget det for å fungere på den måten

HQ

Etter 16 år på markedet ser det ikke ut til at Minecraft kommer til å gå mot en free-to-play-modell med det første. Spillet startet som en premiumopplevelse, og som tidenes bestselgende spill ser det ingen grunn til å endre seg.

I en samtale med IGN sa Ingela Garneij, utøvende produsent av Vanilla Minecraft at en gratis å spille modell ville kollidere med grunnlaget for Minecraft. "Jeg mener vi bygde spillet for et annet formål. Så inntektsgenerering fungerer ikke på den måten for oss. Det er et kjøp av spillet, og så er det det. For oss er det viktig at spillet vårt er tilgjengelig for så mange som mulig. Så jeg synes det er en veldig viktig verdi at det skal være tilgjengelig for alle. Det er den beste avtalen i verden," sa hun.

"Det som er viktig for oss, er at mange mennesker fortsatt kan glede seg over det, og det fortsetter fortsatt sterkt", fortsatte hun. Med millioner av spillere er det vanskelig å argumentere for at Minecraft ikke har funnet fortsatt suksess, og selv om det kan åpne seg for noen nye spillere hvis det ble gratis å spille, er det vanskelig å tenke på denne mystiske personen som ville fått Minecraft, men bare hvis det var gratis.