Minecraft Dungeons II kommer i september

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Hvis du er ute etter å sprenge deg gjennom horder av mobs uten å måtte bygge og drive gruvedrift, hvorfor ikke prøve Minecraft Dungeons? Eller enda bedre, du kan vente til september og prøve Minecraft Dungeons II?

Top-down-actioneventyret fikk en ny gameplay-trailer som en del av Xbox Games Showcase, som gir oss en titt på de glødende blå mobberne vi vil møte, de nye miljøene vi vil kjempe oss gjennom, og en teaser som involverer en portal som potensielt kan være en teaser til noe relatert til Minecraft-filmen? Forhåpentligvis får vi vite det, men tanken på at Jack Black blir med oss på Minecraft Dungeons II -eventyrene våre gjør oss allerede hypet for oppfølgeren.

Ta en titt på gameplayet i traileren nedenfor, og samle vennene dine til litt mob-drap den 29. september.