Minecraft Dungeons II

Minecraft Dungeons II offisielt annonsert - større, mørkere og mer ambisiøst

Mojang ser ut til å være klare til å gjøre sin koselige dungeon crawler-spin-off til noe langt større, dristigere og mye mer ambisiøst.

Nå er det offisielt. Mojang ser ut til å være klar til å gjøre sin koselige spin-off av et fangehullsspill til noe langt større, dristigere og mye mer ambisiøst med Minecraft Dungeons II, som nå er annonsert for alle de store plattformene: Playstation 5, Xbox Series, Switch, Switch 2 og PC.

Mojang ser ut til å satse for fullt denne gangen, og med suksessen fra det første spillet i ryggen tyder alt nå på mer ekspansive verdener, mer innhold og en klar ambisjon om å gjøre dette til noe mer enn bare en spin-off. En nøyaktig lanseringsdato er ennå ikke bekreftet, men spillet sikter mot en utgivelse senere i år. Ta en nærmere titt på traileren nedenfor.

En helts arbeid er aldri ferdig! Uorden er under oppseiling, og verden står overfor en trussel som ikke ligner noen annen. En ny fare vokser i styrke, klar til å stige ned over landet og slippe løs kaos.

Vend tilbake til Minecraft Dungeons-verdenen i et helt nytt action-RPG-eventyr, som er spekket med spennende møter, spennende utfordringer og steder du aldri har sett før, mens du setter ut for å redde en verden i krise. Vil du og dine allierte seire over de onde kreftene og redde dagen nok en gang?

Spiller du Minecraft Dungeons, og gleder du deg til oppfølgeren?

