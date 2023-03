Minecraft får et Dungeons & Dragons-samarbeid

HQ

Mojang fortsetter å levere spennende nye samarbeid for Minecraft, og etter en rekke mer uventede samarbeid, er det nå på tide med noe som virker som en virkelig god passform. Sent i går ble det avslørt i en kort D&D-strøm at Minecraft får "en dramatisk historie" takket være Dungeons & Dragons DLC som lanseres denne våren.

Pressemeldingen sier at vi kan se frem til å "utforske ikoniske steder i Forgotten Realms som Icewind Dale og Candlekeep, kjempe mot Beholders, Mimics og mer" - som ærlig talt høres veldig bra ut. Mojang Studios seniorprodusent Riccardo Lenzi hadde dette å si om samarbeidet:

"Vi er utrolig glade for å samarbeide med Wizards of the Coast for å introdusere en helt ny, historiedrevet Dungeons & Dragons DLC til Minecraft! Vi kan ikke vente på at samfunnet skal dykke inn og oppleve en klumpete ta på verden av D & D.

Sjekk ut den korte presentasjonsvideoen nedenfor. Den har mye mer D&D i seg enn du kanskje forventer.