Minecraft får "kald ku og varm ku"-varianter

Mojang har avslørt en rekke planlagte endringer som vil komme til Minecraft i overskuelig fremtid. Den enormt populære blokkverdenen vil snart endre seg litt for å innlemme flere ku-varianter, ørkenlyder og løvverk, og vi har alle detaljene om hva disse endringene inkluderer.

I et nytt blogginnlegg står det at faunaen i spillet vil utvides med ku-varianter som finnes i varme og kalde territorier. Mojang refererer til disse som "kalde og varme kuer", med førstnevnte med en luftig pels og sistnevnte med mye slankere pels designet for varmt klima. Mojang utvider :

"I likhet med den opprinnelige kua er disse storfevariantene store fans av hvete og vil ikke ta intervjuer på dette tidspunktet. Som hevn kan jeg i stedet fortelle deg at de er en flott kilde til lær, melk og biff - cowabunga!"

For å legge til dette, på løvverksfronten, kan vi nå forvente at busker vil begynne å spire i biomer rundt om i verden, og det vil nå også komme ildfluebusker som har små glødende insekter som dukker opp når natten faller på.

Til slutt får vi vite at ørkenen skal føles litt mer overbevisende å utforske i fremtiden, ettersom Mojang utvider ørkenens lydprofil. Dette vil inkludere "hvisking av sand og andre nye omgivende ørkenlyder som kommer fra klynger av sand og terrakottablokker. Den døde busken vil også inneholde kvitring fra gresshopper, raslende kvister og hylende vind når du reiser gjennom dette vidstrakte terrenget."

Det er uklart når disse tilleggene vil debutere i hovedspillet, ettersom de først vil komme for testing på Java Edition før de også kommer til å testes på Bedrock Edition.