Minecraft for å øke skrekkfaktoren med Poppy Playtime crossover

Det er mange crossover-alternativer i Minecraft i disse dager, ettersom det berømte spillet ofte utvides med ny kosmetikk og tilleggsprogrammer som gjenspeiler andre underholdningsfranchiser. Den neste som passer inn i denne kategorien er Poppy Playtime, som for å markere den skumleste sesongen av året, skjer et samarbeid mellom Mojang og MOB Entertainment.

Dette vil se det skremmende spillet komme til Minecraft i form av tilleggsprogrammer og persona-gjenstander. De kosmetisk fokuserte persongjenstandene vil introdusere wearables basert på Huggy Wuggy, Kissy Missy, DogDay, og CatNap, og disse vil bli forbedret med en tilleggsopplevelse for 990 Minecoins som "forvandler Minecraft til en spenningsfylt lekeplass."

For de som er nysgjerrige på hva det betyr, er det nok å være klar over at dette kanskje ikke er noe for sarte sjeler, ettersom vi kan forvente at de forskjellige Poppy Playtime -monstrene dukker opp i spillet og opptrer på sin egen måte. Huggy Wuggy vil forfølge spilleren, Mommy Long Legs vil leke med spilleren, CatNap vil presentere drømmeaktige møter, The Doctor vil overvåke på avstand, og Doey the Doughman vil ofte skifte lojalitet fra venn til fiende. Den gode nyheten er at hvis du overlever disse truslene, vil du bli belønnet med GrabPack hender til å gripe, sjokkere, brenne og hoppe rundt i verden.

Samarbeidet er tilgjengelig nå, og du kan se traileren for crossoveren nedenfor.