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Minecraft

Minecraft kommer ut til Switch 2 i oktober

Dette betyr selvfølgelig betydelig bedre grafikk, og Mojang gjør det også mulig for dere som allerede eier Switch-versjonen å oppgradere.

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Vi visste alle at det bare var et spørsmål om tid, men nå har Mojang endelig avslørt utgivelsesdatoen for Switch 2-versjonen av den stadig populære suksess Minecraft. På sin offisielle nettside skriver teamet at Nintendo-fans kan se frem til «forbedret belysning, skyggeeffekter og mer.»

Dette er oppnådd ved å gjøre «Vibrant Visuals» til standardinnstillingen, noe som også vil påvirke Mario-utvidelsen:

«Den svært populære Super Mario Mash-Up-pakken får også en oppdatering, for å få mest mulig ut av den nye «Vibrant Visuals»-grafikken. Som en påminnelse er Super Mario Mash-Up-pakken eksklusiv for Nintendo-versjonene av Minecraft, og den byr på en spesialtilpasset verden med Mario-tema, musikk og unike skins. Utforsk ikoniske steder som Peachs slott og Delfino Plaza i Minecraft. Verdener kolliderer!»

27. oktober er lanseringsdagen, og hvis du allerede eier « Minecraft til den originale Switch-konsollen, er det lovet et rimeligere oppgraderingsalternativ. Den eneste ulempen er at de som velger fysisk format, må nøye seg med et Game Key Card.

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