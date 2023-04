HQ

Minecraft gikk for alvor inn i spin-off-markedet med dungeon crawler, Minecraft Dungeons, for tre år siden. Året før var det selvfølgelig Minecraft Earth, et AR-spill som stengte dørene etter mindre enn to år. Nå er det tid for neste forsøk med et actionstrategispill som heter Minecraft Legends.

Denne gangen er det den sinte mobben, kalt piglins, som vil ta over Overworld, en landsby om gangen. Vår helt blir derfor brakt inn i verden for å beseire disse onde monstrene og for å bringe fred, ro og ro tilbake til landet. Historien i seg selv er kanskje ikke den mest gripende, men det er heller ikke poenget, med tanke på spillserien dette tilhører. Historien er i stedet der for å bidra til å introdusere kampsystemet, bygningen og så videre. Det største problemet med spillet er imidlertid at verken kampene eller bygningen er spesielt god eller interessant heller.

Grisene angriper!

Hvis du er vant til å kunne lage hva du vil i Minecraft, vil du bli skuffet over å oppdage at det ikke er på langt nær så mye valg i Minecraft Legends. Du må bygge for å beskytte forskjellige landsbyer mot invasjon, og du kan bruke vegger, pilskytetårn og mer for å gjøre det. Det kunne ha vært en flott basebyggingsopplevelse der du bygger dine egne slott eller noe, men det er rett og slett ikke nok valg til å gjøre det. Nye forsvarstårn og strukturer kan låses opp, men disse bidrar aldri til å levere på følelsen av å skape en ekte base.

For å hjelpe i kampene er det en haug med golemer du kan bruke. Du tilkaller disse ved å plassere såkalte gytere og bruke forskjellige ressurser for å "bygge" dem. Ulike typer golemer har forskjellige styrker, for eksempel brosteinsgolemer som gjør mye skade på bygninger og tregolemer som skyter piler langt unna. Etter å ha reddet landsbyene deres, kan du også gyte Creepers, zombier og skjeletter for å hjelpe til i kampen. Som de sier, fienden til min fiende, er min venn.

Å bygge alt og rekruttere de små vennene dine krever ressurser, noe som selvfølgelig er en stor del av det originale Minecraft. Men i stedet for å grave og hakke i vei på ting selv, blir hjelpere i stedet plassert på et sted der ressurser er tilgjengelige i dette spillet, slik at du kan samle tre der det er trær, samle stein der det er stein, og så videre. I utgangspunktet er det bare disse to ressursene tilgjengelig for å samle, men etter hvert som tiden går, blir også ting som kull og Redstone låst opp. Dette, satt i praksis, gjør at det føles mer som om vi forteller spillet hvordan det skal spilles, i stedet for å spille det selv.

De store fiendens baser er et av spillets høydepunkter.

Dette merkes også i kampene. Dette skal være et actionstrategispill, men strategien er svært begrenset. Hver kamp føles mer som å trille en terning og håpe på det beste, i stedet for å være en ekte krigsgeneral som kan ta over kampene fullstendig. Det er to typer kamper: det nevnte forsvaret av en landsby, og å angripe basene til grisene. Å angripe er definitivt morsommere enn å forsvare, spesielt ettersom de større basene føles som å prøve å invadere noe fra The Lord of the Rings eller Game of Thrones. Først må du tvinge deg gjennom porten mens pilene regner ned og sinte griser angriper deg, og så må du ødelegge så mange bygninger som mulig på vei til det endelige målet, som er en portal de kommer ut av. Ødelegg den og basen er erobret.

Dessverre kan ikke vår egen helt gjøre mye i kamp. Karakteren har et sverd, men det er bare effektivt mot grunnleggende piglins, og mot sterkere versjoner tar det altfor mange treff for å gjøre det verdt å angripe dem. Hvis du vil samle alle golemene og vennene dine, må du bruke det som kanskje er spillets dummeste mekanikk, da du bare kan få dem til å følge deg hvis de er i nærheten. Og siden de etter å ha angrepet en bygning bare står der - kanskje for å beundre prestasjonen deres - må du løpe rundt som en gal mann på jakt etter dem for å bjeffe ytterligere ordre på dem. Spillet vil dra nytte av en handling der du kan huske alle på en gang, uansett hvor de er.

Det er spesielt irriterende når kampen er på en høyde og troppene dine faller av, da du må hoppe helt ned, samle dem og deretter løpe helt opp igjen, hver eneste gang de faller av. Det er mulig å kalle tilbake alle på en gyter, men disse kan ikke plasseres i området rundt basene, noe som betyr at man må stikke av fra kampen for å samle gjengen. I tillegg faller troppene dine som fluer, og du løper tilbake til den samme gressspilleren for å lage nye. Å, og hvis du går tom for en bestemt ressurs, må du forlate helt og komme tilbake på et senere tidspunkt for å fortsette beleiringen.

Grunnleggende konstruksjon er imidlertid ikke alt det burde være.

Hovedattraksjonen til Minecraft Legends er det visuelle og spillverdenen. Mellomsekvensene som dukker opp med jevne mellomrom er både morsomme og vakkert skapte, og grafikken er akkurat så Minecraft-aktig som vi hadde håpet. Spillverdenen er også variert med ørkener, jungler, sumper og mer, sammen med egne landsbyer for Creepers, zombier og skjeletter. Dette, sammen med stort sett gode samarbeidsmuligheter, betyr at spillet ikke er så ille som det kan virke.

Kampanjen kan spilles med opptil tre andre spillere online der alle ressurser deles, men alle står fritt til å gjøre hva de vil. Dette gjør at en spiller kan fokusere på basebygging, en annen på ressursinnsamling og de to andre på kamper. For eksempel er flerspiller enten tre mot tre eller fire mot fire, og målet er selvfølgelig å beseire motstanderne dine. Invader piglinbaser for flere ressurser for sterkere forsvar eller gå rett i angrep, valget er ditt. Noe som er veldig overraskende er at det ikke er noen mulighet for lokalt samarbeid i det hele tatt, en funksjon som har eksistert i stort sett alle aspekter av andre Minecraft-prosjekter. Dette føles som et perfekt spill å spille sammen på sofaen.

Spillverdenen og miljøene er vakre.

Minecraft Legends har mange gode grunnprinsipper, men tar dem vanligvis ikke helt til målstreken. Å beseire store fiendtlige baser er utrolig tilfredsstillende og morsomt, men mangelen på alternativer for å bygge dine egne store baser er skuffende. Spillet kunne ha trengt litt mer utvikling, men jeg ser at mange fortsatt vil like spillet. Jeg mener, du kan få Creepers som venner. Det er bare en grunn til at dette er verdt å sjekke ut.