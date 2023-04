Minecraft Legends hands-on: Er det en sjanger Minecraft ikke kan erobre?

HQ

Så snart du saler opp hesten din og tar dine første skritt i Minecraft Legends, vil du umiddelbart gjenkjenne omgivelsene dine. Tredjepersonsvisningen kan være litt merkelig i begynnelsen, avhengig av hvordan du spiller vanlig Minecraft, men det er mange flere endringer som også er umiddelbart merkbare i Legends. For alt som er kjent, er det noe friskt i denne nye RTS-spinnen på den klumpete formelen vi kjenner så godt.

I Minecraft Legends tar du på deg rollen som en helt som bringes inn i en verden for å redde den fra en Piglin-invasjon. Et ganske enkelt oppsett, men en som også kommer med mye informasjon om hvordan denne forklaringen skiller seg fra den vanlige Minecraft-opplevelsen, med den første store separasjonen i dette "legende"-aspektet av Minecraft Legends. Det er en klar fortelling her om at du er helten, i stedet for bare å lage din egen historie i en overlevelsesverden. Da de snakket med utviklerne, beskrev de dette ikke nødvendigvis som en kanon Minecraft historie, men snarere en myte som kunne eksistere i verden, en historie som landsbyboere kunne fortelle før de sendte barna sine til sengs.

Fortellingen for Minecraft Legends - i hvert fall i den første timen eller så - er ikke noe spesielt, men det har det ikke behov for å være. Det er en unnskyldning for deg å streife rundt i verden og kjempe mot Piglins. De tidlige nivåene består for det meste av deg og din hær av golemer som reiser til forskjellige bosetninger, stopper en Piglin-invasjon og setter opp bedre forsvar til neste gang de søte, onde gnagerne kommer løpende. Du kan også ta offensiven i Minecraft Legends og ta ut Piglin-utposter for å stoppe ytterligere angrep. Spillet her markerer et annet stort avvik fra Minecraft-formelen, ettersom de tradisjonelle verktøyene dine med hakke, sverd, øks og spade byttes mot lutten din, som du bruker til å sende allays for å samle materialer for deg, banneret ditt for å kontrollere enhetene dine og brannen din for å tilkalle dem. Gjennom disse verktøyene, spesielt luten, trenger du ikke å bruke timer på å slå trær og ta deg tid til å bygge baser blokk for blokk. I stedet samler du bare en haug med ressurser fra et gitt område, og kan bygge ramper, vegger, bueskyttertårn og mer i løpet av sekunder. Denne strømlinjeformede spillingen er kanskje ikke for de som ønsker det enkle livet til en trehytte på toppen av en ås, men det er det tradisjonell Minecraft er til for. Minecraft Legends' raskere tilnærming til gruvedrift og håndverk gjør at du bedre kan fokusere på kjøttet i spillet i kampene og strategien, som det er ganske mye av.

På slutten er kamp utrolig enkelt. Slå fiender og prøv å ikke bli truffet er de eneste reglene du trenger å leve etter. Enhetene dine kan imidlertid kommanderes til å ta ned Piglins eller bygningene deres, og hver enhet du kan opprette er bedre på en ting enn en annen. Steingolemer, for eksempel, er mye bedre til å bryte fra hverandre strukturer, mens zombier kan være en tanky frontlinjestyrke for å knekke fiendtlige tropper. Det er mange enkle ting du vil plukke opp raskt i Minecraft Legends, men det ser ut til at det også er en god mengde dybde. Kanskje ikke så stort tak som andre populære RTS-titler, men det er et høyere tak enn du kanskje først tror. Dette ble spesielt tydelig gjennom tiden brukt i Minecraft Legends' PvP-modus.

PvP er kanskje akkurat der Minecraft Legends er på sitt sterkeste, da det blir et utrolig engasjerende festspill. Den er designet for å spilles 4-mot-4, men 3v3 og 2v2 er tilgjengelig i private spill. Målet forblir det samme uansett hvor mange spillere du har: ødelegge fiendens tårn. Men du prøver å utføre denne oppgaven er opp til deg. Bygg en base som er sterk nok til å slite ut fienden, lag en rødsteinskanon for å utslette festningen deres, eller bytt ut hesten din med en gigantisk bille, hopp over fiendens vegger og led en hær av krypere til tårnet deres (den ene var en personlig favoritt av meg). Kommunikasjon er ganske viktig i PvP for Minecraft Legends, da det er best å vite hvem som samler ressurser, hvem som bygger en base, og hvem som går over kartet for å speide fienden ut og engasjere seg i geriljakrigføring. Sammenlignet med singleplayer, hvor bekymringene begynner at kampene Piglins kan bli ensformige, gir PvP et ekstra nivå av dybde til spillet.

Minecraft Legends ser først ut til å være en ganske nisjetittel. Det kan være ganske vanskelig å overbevise RTS-fans om å hoppe over til den søte, sjarmerende verdenen Minecraft, og normale Minecraft-spillere har kanskje ikke stor interesse for spillingen som tilbys av dette nye spillet. Men hvis du er på utkikk etter et morsomt tredjepersonseventyr som ser ut til å ha en interessant historie, så vel som en sprekkende PvP-modus, er det ingen grunn til å ignorere Minecraft Legends.