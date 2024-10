Minecraft Nasjonalparken er nå åpen

HQ

Mojang avslørte tidligere i år at de gikk sammen med folkene på The Nature Conservancy for å lage en Minecraft National Park, som nå er åpen. Dette kom i form av en kjøpsbar opplevelse der fans kunne besøke en fantastisk naturskjønn skapelse fullpakket med dyreliv, samtidig som de støttet en god sak, ettersom alle inntekter fra fans som bruker sine hardt opptjente penger på parken, vil bli sendt til The Nature Conservancy for å hjelpe dem med å nå sine mål.

Parken er laget av 50 skapere, og hva den vil tilby de besøkende, får vi vite: "Minecraft National Park er en Minecraft verden som feirer de villeste hjørnene på jorden og lærer spillerne hvordan de kan bevare dem ved å utforske ni forskjellige biomer."

Forklaringen fortsetter med å legge til at det også vil være skogvokterstasjoner, besøkssentre og viltkryssinger å finne og sette pris på, med sikte på at noen av disse skal utdanne og vise brukerne hvordan de kan implementeres i det virkelige liv for å hjelpe til med å støtte og beskytte dyrelivet.

Minecraft National Park er åpen fra og med i dag og vil være det frem til 30. januar. Du kan skaffe deg "billett" til parken via Minecraft Marketplace for å støtte The Nature Conservancy og utvide donasjonene som Mojang har sendt, som allerede inkluderer 100 000 dollar sendt som en del av blokkverdenens 15-årsjubileum.

For de som lurer på hva The Nature Conservancy er og hva de gjør, kan du lære mer her.