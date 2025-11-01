Minecraft selger 350 millioner eksemplarer

HQ

Det største spillet i verden bare vokser og vokser, og Minecraft rapporteres nå å ha solgt i svimlende 350 millioner eksemplarer verden over. Dette sementerer ikke bare spillet i historiebøkene, men gjør det også til det bestselgende videospillet noensinne, ifølge Guinness World Records. De nye salgstallene ble avslørt i Mojangs årsrapport og gjenspeiler en økning på minst 50 millioner eksemplarer siden 2013, da spillet passerte 300 millioner i salg.

En helt utrolig prestasjon sammenlignet med den spede begynnelsen i 2011. Da Markus "Notch" Persson lanserte det for første gang. Spillets kontinuerlige vekst kan tilskrives flere ting. Først og fremst er det tilgjengelig stort sett overalt, på alle plattformer. Så har vi Minecrafts fantastiske fellesskap av mennesker som holder kreativiteten ved like. Og selvfølgelig teamet hos Mojang, som stadig legger til og utvider den klossete verdenen.

Når spilte du Minecraft for første gang, og spiller du fortsatt i dag?