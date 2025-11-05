Minecraft shadow-droper Dragon Ball Z DLC med 5v5-kamper, co-op og skins til hovedspillet

HQ

Bra for deg som samlet Dragon Balls og ønsket deg en Minecraft crossover DLC, for nå har vi fått en. Det ser ut til å ha kommet ut av ingenting, men Dragon Ball Z har øyeblikkelig blitt overført til vårt favorittblokkbaserte byggespill, og har lagt til en kampspillmodus i tillegg til mange skins til grunnspillet.

Denne DLC-en er utviklet av Cyclone, og koster 1510 mynter i spillet, eller rundt $ 8,99, og kommer med 11 helter og skurker å spille. De er :



Goku



Vegeta



Gohan



Trunks



Piccolo



Android 18



Android 17



Krillin



Frieza



Cell



Majin Buu



Du kan kjempe mot alle figurene som en del av spillets World Martial Arts Tournament. Når du slår en figur, låser du opp den, og hver figur kommer med superbevegelsene de har brukt i mangaen og animeen. Andre ikoniske steder fra animeen, som Capsule Corps, Kamis tempel og Cell Games Arena, fungerer som kamparenaer eller steder der du kan slappe av. Bulma er å finne i Capsule Corps, der hun viser frem sine nye, klumpete muskler.

DLC-en inneholder også en hudpakke som lar deg kle deg ut som en Dragon Ball-figur i hovedspillet på Minecraft. Den er tilgjengelig akkurat nå, og hvis du vil se hvordan favorittfiguren din ser ut med en Minecraft -makeover, kan du kikke på traileren nedenfor. Dessverre er ikke Yamcha inkludert, og heller ikke Tien, så jeg hopper over denne, Mojang.