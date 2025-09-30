Minecraft skal styrkes med nye ridbare dyr, nytt nivåvåpen og Dragon Ball Z-crossover

HQ

I løpet av helgen, midt i mengden av show som skjedde rundt om i verden som Tokyo Game Show, San Diego Comic Con Malaga og LA Comic Con, kan du ha gått glipp av at Mojang var vert for sin nyeste Minecraft Live -sending. Showet så ut til å utforske fremtiden til den blokkete verdenen, og forklarte hva fansen kan forvente fremover.

Hovedsausen er den kommende inkluderingen av Mounts of Mayhem. Dette vil være den neste store oppdateringen, og når det gjelder hva den vil legge til, kan vi se frem til at Nautilus debuterer, med dette som en ridelig undervannsmobb som til og med kan bygges fra mens du rir og er pyntet med fargerik rustning. Det vil gjøre undervannsutforskning enklere takket være at det å ri på den setter pustemåleren på pause, samtidig som den gir forbedret manøvrerbarhet.

På toppen av dette kan vi forvente at det kommer et nytt nivådelt våpen i form av spydet. Dette er lagdelt fordi det gjør det mulig for spillere å konstruere det av forskjellige materialer, med hver som fungerer på en litt annen måte. Det kan brukes til å jabbe trusler eller angripe dem direkte, med skaden som påvirkes av bevegelseshastigheten din, noe som gjør det ideelt for de som rir på ridedyr.

Vi fikk også se litt mer fra The Copper Age, som legger til kobbergolemer, drevne hyller og mer, alt senere i dag, 30. september.

Og til slutt ble det avslørt at fremtiden vil se Dragon Ball Z komme til Minecraft i form av en crossover senere i år. Vi får beskjed om å forvente flere detaljer senere, men flere kjente figurer som brukbar kosmetikk ser ut til å være på bordet, i tillegg til et gratis Super Saiyan hårkarakterskaperelement som er tilgjengelig for nedlasting akkurat nå.

Unødvendig å si, det er fortsatt en flott tid å være en Minecraft fan.