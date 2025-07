Minecraft-skaperen: "Hvis det å kjøpe et spill ikke er et kjøp, så er det ikke tyveri å piratkopiere dem"

HQ

Det faktum at vi ikke lenger faktisk eier spillene våre har ofte vært et tema for debatt. Hvis du kjøper et fysisk eksemplar, er titlene dine, og du kan selge dem videre, men hvis du kjøper digitalt, har du i hovedsak betalt for en lisens som gir deg tilgang til en bestemt tittel, og du kan aldri selge dem videre. Likevel er avtalene skrevet på en slik måte at du også kan miste rettighetene dine når som helst, selv om du har betalt for dem.

Det betyr at du ikke kan kreve pengene dine tilbake når spillene legges ned eller serverne stenges, noe som gjør det umulig å spille på nettet eller laste ned spillene igjen. Dessverre er det bare noen få klager på nettet om dette og ingen organiserte initiativ for å gi rettighetene tilbake til spillerne, og det ser ut til at vi vil fortsette å måtte betale for vilkårlige lisenser.

En som ikke liker denne ordningen i det hele tatt, er Markus "Notch" Persson, skaperen av Minecraft. I en diskusjon om blant annet Stop Killing Games-kampanjen (som vi rapporterte om her om dagen), deler han sitt syn på kjøpte spill som du ikke eier via X, og skriver :

"Hvis det å kjøpe et spill ikke er et kjøp, så er det ikke tyveri å piratkopiere dem."

Når en X-bruker spør ham hva han synes spillutviklere bør gjøre når de dreper spillene sine ved å stenge ned serverne, svarer han :

"Host dine egne servere. Det var det ALLE spill pleide å gjøre."

Tidligere var det vanlig at fans fortsatte å drive sine egne servere, og takket være det var det mulig å spille Star Wars: Battlefront II (2005-utgaven), World of Warcraft - Vanilla (som senere fikk Blizzard til å lansere Classic-utgavene) og Phantasy Star Online (som fortsatt er spillbart til tross for at det har gått to tiår siden serverne ble stengt).

Hva synes du om Notchs noe kontroversielle syn på eierskap av spill, samt hans forslag til hvordan servernedleggelser bør håndteres?