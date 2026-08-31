Minecraft, Soundtrackene til Animal Crossing og Stardew Valley har vist seg å være til størst hjelp for spillere som prøver å «fokusere

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Det har vist seg at stillhet er ganske kjedelig når det gjelder å hjelpe deg med å konsentrere deg om studier eller arbeid. Mens mange av oss tyr til orkestermusikk for å holde hjernen i gang og ørene opptatt, kan visstnok enkelte spillmusikkstykker bidra til å holde oss like fokusert på våre daglige oppgaver.

Forskning fra Alpine Hearing Protection i samarbeid med dr. Max Doshay fra KMN Psych viste at visse spillmusikkstykker kan fungere som en signal for fokus. Minecrafts ikoniske spor «Sweden» hadde den sterkeste fokusfremmende lydprofilen, tett fulgt av «New Horizons» fra Animal Crossing og «Spring» fra Stardew Valley. «The Legend of Zelda», Nintendo Wii Mii Channel, «Super Mario Galaxy», «Wii Sports», «Geometry Dash», «Mario Kart» og «Subway Surfers» utgjorde resten av topp 10.

Hva gjør et spillspor nyttig for å konsentrere seg? Vel, det må ha lav opplevd lydstyrke, dynamisk omfang, bassenergi og nesten ingen diskantenergi. «De fleste videospill har musikk uten sang. Så denne typen musikk kan gi deg noe å lytte til uten å kreve din fulle oppmerksomhet. Hvis du skriver oppgaver, vasker klær osv., og ønsker litt stimulering, men ikke vil bli distrahert av en serie eller film, kan et spillspor være akkurat det du trenger», forklarte Doshay i en pressemelding.

«Mange av oss har knyttet musikken i våre favorittvideospill (Minecraft, Mario, Zelda, Animal Crossing) til positive assosiasjoner med å utforske nye omgivelser, oppnå noe, slappe av eller nå et mål. Dette betyr at når du lytter til musikk du kjenner godt, trenger du ikke alltid å følge nøye med på hva som skjer. Den behagelige kjennskapen til lyden blir en distraksjon som er god nok til å holde tankene dine borte fra å lete etter en annen kilde til stimulering i de neste minuttene,» la han til.

Så lenge det ikke er noen sangtekster og ikke for mye som skjer i et spor, bør det gå bra å ha favoritt-spillmusikkene dine på i bakgrunnen mens du studerer.