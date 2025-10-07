Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Minecraft

Minecraft streamer når "Far Lands" etter 14 års vandring

Spillets legendariske glitch-sone som få trodde var mulig å nå uten juks.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Minecraft streameren KurtJMac har utført en uvanlig og unektelig imponerende bragd: han gikk over spillets verden i 14 år for å nå det legendariske "Far Lands". Reisen begynte i mars 2011 og ble nylig avsluttet da han ankom utkanten av Minecraft-kartet - en forvrengt, glitch-fylt vegg skapt av de tekniske begrensningene i den gamle Beta 1.7.3-versjonen.

The Far Lands ligger omtrent 12,5 millioner blokker fra verdens sentrum - en svimlende avstand som i overlevelsesmodus krever nesten overmenneskelig tålmodighet og utholdenhet, spesielt uten juks eller snarveier. I løpet av årene har KurtJMac dokumentert fremgangen sin i mer enn 800 videoer, samtidig som han har samlet inn over 525 000 dollar til veldedige formål. Etter 3:43:23 i den siste opplastingen hans er den etterlengtede destinasjonen godt synlig.

Det er en helt vanvittig prestasjon - den typen dedikasjon som gjør et enkelt spill til en legende som strekker seg over et helt tiår. Sjekk ut det siste klippet nedenfor.

Minecraft

Relaterte tekster

39
MinecraftScore

Minecraft
ANMELDELSE. Skrevet av Adrian Berg

En ekte spillperle som omfavner kreativitet og åpenhet. Minecraft er en uendelig lekeplass som vil gi deg et helt nytt forhold til firkantede klosser...

0
Supermann redder Minecraft i ny DLC

Supermann redder Minecraft i ny DLC
NYHET. Skrevet av Jonas Mäki

Som vi alle vet, betyr store filmutgivelser vanligvis gjesteopptredener i ulike videospill, og sommerens hit Superman er intet unntak. Nå er den offisielle Minecraft...



Loading next content