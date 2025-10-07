Minecraft streamer når "Far Lands" etter 14 års vandring

HQ

Minecraft streameren KurtJMac har utført en uvanlig og unektelig imponerende bragd: han gikk over spillets verden i 14 år for å nå det legendariske "Far Lands". Reisen begynte i mars 2011 og ble nylig avsluttet da han ankom utkanten av Minecraft-kartet - en forvrengt, glitch-fylt vegg skapt av de tekniske begrensningene i den gamle Beta 1.7.3-versjonen.

The Far Lands ligger omtrent 12,5 millioner blokker fra verdens sentrum - en svimlende avstand som i overlevelsesmodus krever nesten overmenneskelig tålmodighet og utholdenhet, spesielt uten juks eller snarveier. I løpet av årene har KurtJMac dokumentert fremgangen sin i mer enn 800 videoer, samtidig som han har samlet inn over 525 000 dollar til veldedige formål. Etter 3:43:23 i den siste opplastingen hans er den etterlengtede destinasjonen godt synlig.

Det er en helt vanvittig prestasjon - den typen dedikasjon som gjør et enkelt spill til en legende som strekker seg over et helt tiår. Sjekk ut det siste klippet nedenfor.