HQ

Retrospillnostalgien lever i beste velgående og inspirerer ikke bare til stemningsfulle spill, men også til finurlig maskinvare som kanaliserer ånden fra de gode gamle dager. Et av de nyeste eksemplene er IMP Gamings Mini Arcade Pro, en smart liten enhet som forvandler Nintendo Switch til et fullverdig arkadekabinett. Det er et sjarmerende konsept som overrasker med sin enkelhet og originalitet. Ingen mynter kreves.

Mini Arcade Pro kommer i en dristig, kubeformet eske med bærehåndtak, pyntet i sterke, iøynefallende farger. De svarte sidene er aksentuert med røde linjer og enhetsillustrasjoner, mens eksplosive grafiske effekter og funksjonsbeskrivelser forsterker spenningen. Dessverre skyter hovedproduktbildet, som tydeligvis er AI-generert, seg selv i foten. Det er ikke bare kunstig, det er også slurvete: forvrengte ansikter, ulogiske kontrollerformer og en generell mangel på finpuss. Enda verre er det at de samme AI-uhellene er klistret på enhetens faktiske overflatedesign. Uff.

Inne i esken er hver komponent pent pakket i sitt eget rom, pakket inn i beskyttende plast. Tydelige instruksjoner gjør monteringen til en lek, og du er i gang på få minutter. De robuste delene klikkes sikkert på plass med trykklåser, og danner en solid ramme for Switch. Konsollen skyves inn via en bakre monteringsplate, og to utskiftbare bakplater sikrer kompatibilitet med Switch, Switch OLED og Switch 2. Til og med tilgangen til minnekort er gjennomtenkt tilrettelagt. Gummiføtter på bunnen holder enheten godt plantet under intense spilløkter.

Dette er en annonse:

Mini Arcade Pro er ikke bare en dockingstasjon med retrotema, det er en fullverdig, profesjonell kontroller. Den røde metallkule-joysticken (som fungerer som D-pad) er tilfredsstillende stram og bygget for seriøs action. De runde actionknappene ved siden av har akkurat passe mye ettergivenhet, slik at du får den autentiske arkadefølelsen uten at det går på bekostning av kvaliteten. Den øverste raden har de viktigste systemknappene: Home, Plus, Minus og en turbo-knapp for den klassiske arkadefølelsen. Selv om de fleste kjernekontrollene er dekket, er tilgangen til volum vanskelig å finne på Switch. Du kan justere det via systeminnstillingene, men det forstyrrer spillingen. Kabinettets design, knappelayout og den ikoniske styrespaken tar deg likevel rett tilbake til arkadenes gullalder, med stil og substans.

Styrespaken har et utmerket grep og presisjon, og gir deg en tilfredsstillende, klikkende tilbakemelding som forsterker innlevelsen. Knappene reagerer presist, og formen bidrar til å forhindre feiltreff selv under hektisk spilling.

Dette er en annonse:

Selv om Mini Arcade Pro ikke passer for alle sjangre, briljerer den i fightere og plattformspill, der den leverer den analoge finessen og kontrollen disse spillene krever. En smart vippeknapp lar deg simulere venstre eller høyre Joy-Con -funksjonalitet, noe som utvider kompatibiliteten til flere titler. Det er et smart grep som gjør at du setter enda mer pris på enheten.

Mini Arcade Pro imponerer med sitt unike konsept og solide utførelse. De eneste virkelige svakhetene er det uverdige AI-kunstverket og mangelen på volumknapper. Men dette er bare små irritasjonsmomenter i en ellers utmerket kontroller som gjør det nostalgisk og virkelig morsomt å spille på Switch.