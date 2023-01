Mini-gjenforening av Parks and Recreation på Saturday Nigh Live

HQ

Selv om den aldri nådde et stort publikum og stort sett alltid fikk langt lavere seervurderinger enn den faktisk fortjente har sitcomen Parks and Recreation fortsatt en lojal fanbase etter sine syv sesonger. Med fantastiske Amy Poehler som hovedpersonen Leslie Knope , samt et ganske imponerende ensemble av skuespillere som Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman, Rob Lowe og Chris Pratt har serien også markert starten for mange veldig populære karrierer.

En annen person som hadde en stor rolle var Aubrey Plaza som April Ludgate, og i helgen var hun programleder for Saturday Night Live. Plaza bestemte seg for å igjen spille April Ludgate, og ble faktisk ledsaget av Amy Poehlers Leslie Knope.

Hvis du elsket Parks and Recreation så mye som jeg gjør bør du helt jkart sjekke ut klippet i tweeten nedenfor. Dette er ren fanservice og kjærlighet.

Er du en fan av Parks and Recreation, og hvilken karakter er din favoritt?