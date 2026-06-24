«Minimumsgrensen ligger på over 1 000 dollar» for prisen på neste generasjons spillkonsoller, sier analytiker

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Frykt det, flykt fra det, eller prøv å innse at prisen vil gå ned. Dommedagsprofetene hadde rett; prisen på Steam Machine ligger på minst 1000 dollar, drevet opp av komponentkostnadene i en tid med dyrt RAM, lagringsplass og mer. For noen gjør dette Steam Machine til en mer nisjeorientert enhet enn den opprinnelig var ment å være, men for andre signaliserer det den kommende bølgen av økte konsollpriser.

Etter at prisen på Steam Machine ble avslørt, snakket flere analytikere med Gamesindustry.biz om hva dette betyr for maskinvarens fremtid og bransjen som helhet. Joost Van Dreunen, forfatter av SuperJoost Playlist, mener dette er den nye normen for priser på spillmaskinvare.

«I dette tempoet kommer kanskje ikke neste generasjon før i 2028, og når den kommer, vil prisen starte på over tusen dollar. Selv eksisterende enheter blir dyrere. Selskapene som produserer de nødvendige komponentene har fullstendig skiftet fokus mot å selge til hyperscalere, som betaler en premie for å bygge ut datasentrene sine,» sa han.

Van Dreunen er kanskje bare én analytiker, og han var den eneste som var så dristig å si at over 1000 dollar er den nye normen for konsollpriser, men andre analytikere, blant annet Mat Piscatella fra Circana, Piers-Harding Rolls fra Newzoo og Emmanuel Rosier fra Aldora, var enige om at konsollprisene bare vil stige med tiden.