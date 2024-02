Minions gjør narr av kunstig intelligens i en ny Super Bowl-teaser

HQ

Premieren på Despicable Me 4 er bare noen få måneder unna, og det betyr selvsagt at vi får bli med Gru og den sprø familien hans på eventyr igjen.

Under Super Bowl ble det sluppet en ny 30-sekunders teaser for filmen, som fortelles av skuespilleren John Hamm. Det korte klippet viser de elskelige Minions som gjør narr av AI-genererte bilder. Dette skjer bare to uker etter at den aller første traileren til filmen ble sluppet.

Gleder du deg til Despicable Me 4?