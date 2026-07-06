Minions & Monsters Filmen setter ny lavrekord for serien i USA, mens «Toy Story 5» nærmer seg 1 milliard dollar

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To enormt populære animasjonsserier går head-to-head denne sommeren, når « Minions & Monsters » møter «Toy Story 5». Selv om den nyeste «Minions»-filmen kanskje kan anses som den beste serien har tilbudt så langt, viser nostalgi rundt Woody og gjengen seg å ha en enorm utholdenhet.

Ifølge Box Office Mojo hadde « Minions & Monsters » faktisk den laveste åpningshelgen i serien i USA, med en innspilling på 61 millioner dollar. Internasjonalt gikk det mye bedre med 98 millioner dollar, noe som gir en samlet sum på 159 millioner dollar etter åpningshelgen. Det ligger langt bak «Toy Story 5», som har passert 750 millioner dollar globalt og er godt på vei mot 1 milliard dollar, men «Toy Story» hadde jo et forsprang, mens «Minions» bare er i ferd med å finne fotfeste.

Ellers på kinoene ser vi at selv om vi kanskje beveger oss bort fra skrekkfilmer denne sommeren, er mange av oss fortsatt besatt av «Obsession». Denne lavbudsjetts-skrekkfilmen ble laget for bare 750 000 dollar og har nå passert 400 millioner dollar i kasseinntekter, noe som betyr at den raskt er i ferd med å bli en av de mest innbringende filmene gjennom tidene.

Hva gikk du og så på kino denne helgen?