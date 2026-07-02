Minions & Monsters Regissøren tar opp spørsmålet om hvorvidt « Minions » arbeidet for Adolf Hitler og naziregimet

HQ

Hver gang en ny Minions-film kommer på kino, fører det ofte til at de samme gamle spørsmålene blir stilt om de merkelige gule fyrene. Siden dette er en barnefranchise, har Illumination aldri egentlig brydd seg særlig om å besvare de mer... modne spørsmålene rundt Minions gjennom scener på det store lerretet, men dette hindrer ikke fansen i å undre seg likevel.

Nå som « Minions & Monsters » er her (ikke gå glipp av vår dedikerte anmeldelse), ble regissør Pierre Coffin stilt noen alvorlig tøffe spørsmål om Minions av Polygon, blant annet hvordan Minions formerer seg, om en Minion kan dø, og på samme måte, hva er alibiet deres for tidsperioden mellom 1939 og 1945?

Jepp, endelig har vi et svar på om Minions tjente Adolf Hitler og naziregimet. Coffin uttalte i hovedsak at Minions gikk glipp av denne perioden i menneskehetens historie fordi de satt fast i «den hulen», men han utelukket ikke nødvendigvis at en gruppe Minions bidro til å støtte nazistenes fascisme og krigsmaskin.

«Jeg visste at du kom til å stille meg det spørsmålet. Skam deg. Jeg tror de var i den hulen. Men denne filmen slår fast at det finnes flere Minion-stammer. Jeg prøvde å unngå å svare. Så Minionene vi kjenner fra Minions 1 satt fast i hulen. Disse her, jeg vet ikke hvor de var, men de var ikke en del av den store historien.»

Så... er det en sjanse for at noen andre Minions var nazister? Det åpner i alle fall døren for en ganske minneverdig Minions-film senere.