Minions & Monsters ser sprøere ut enn noensinne i den siste traileren

Etter å ha gitt oss et romfartseventyr i Super Mario Galaxy-filmen i april, vender Illumination tilbake til sitt brød og smør med flere Minions i juli. Minions & Monsters er den tredje Minions-filmen, og nå som vi har sett deres opprinnelseshistorie og oppveksten til Gru, er det neste naturlige steget selvfølgelig å se dem tilkalle Cthulhu.

Minions & Monsters I denne filmen følger vi en ny flokk Minions som prøver å finne nye formål i verden. Hovedpersonen vår har en ekte lidenskap for filmskaping, og er ganske god til det også. Den siste inspirasjonen hans får ham til å ville lage en monsterfilm. Han vil imidlertid ikke lage en hvilken som helst vanlig monsterfilm, og trenger ekte monstre for å gi liv til visjonen sin.

Problemet med å tilkalle ekte monstre er at de er monstre, og de er ikke teatertrente. Derfor er de tilbøyelige til å begynne å herje over hele verden, og våre Minions må trå til for å redde dagen.