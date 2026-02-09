Minions tilkaller babyen Cthulthu i Minions & Monsters

2026 kommer til å bli et stort år for den animerte produksjonsgiganten Illumination, som om et par måneder vil debutere The Super Mario Bros. Movie-oppfølgeren kjent som The Super Mario Galaxy Movie, og deretter vil de ikke hvile på laurbærene, da de et par måneder etter det kommer tilbake med neste kapittel i Minions-serien.

Jepp, så snart som 1. juli vil den herlige Minions & Monsters gjøre sin ankomst til kinoer over hele verden, med dette er en film som ser det søte og kaotiske gule folket bestemme seg for å lage en Hollywood-film. Men det er en hake ved det hele: De trenger et monster, en skremmende skurk som antagonist, og dette leder gjengen ut på deres neste store oppdrag der de reiser verden rundt og oppsøker mytiske monstre, alt sammen med hjelp av Cthulhu, som de har tilkalt fra avgrunnen, bare for å bli overrasket over dens infantile utseende...

Handlingsforutsetningen for denne morsomme og hysterisk morsomme filmen er forklart slik: "Dette er den løsslupne, latterlige og helt sanne historien om hvordan Minions erobret Hollywood, ble filmstjerner, mistet alt, slapp monstre løs på verden og deretter gikk sammen for å prøve å redde planeten fra kaoset de nettopp hadde skapt."

Minions & Monsters blir regissert av Pierre Coffin, mens Coffin samarbeider med Brian Lynch som manusforfattere, med Illumination-sjef Chris Meledandri og Bill Ryan tilknyttet som produsenter. Nå som premieren rykker stadig nærmere, kan du se traileren for Minions & Monsters nedenfor.