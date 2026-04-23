Minishoot' eventyr

Ingen har noen gang sagt at en klassisk "The Legend of Zelda"-formel krever en gutt i grønt antrekk, et magisk fantasirike eller et sverd. Nei, denne tidløse måten å strukturere et eventyr på kan, ikke overraskende, lett overleve å bli oversatt til andre settinger, og det sjarmerende og ganske enkle Minishoot's Adventures beviser nettopp det.

SoulGame Studio byr på et klassisk isometrisk perspektiv, et åpent kart som er delt inn i individuelle "ruter", og massevis av hemmeligheter å oppdage, der belønningen enten er ekstra hjerter - dvs. liv - eller nye verktøy for å fjerne hindringer som tidligere har hindret deg i å komme videre. Men i stedet for Link er du ... vel, et lite romskip. Og i stedet for å svinge et mestersverd i panikk, er dette faktisk et skytespill. Det betyr at du flyr rundt, utforsker og deltar i intense "twin-stick"-kamper inspirert av bullet-hell, samtidig som det hele føles så utpreget Zelda-aktig at man skulle tro det var løgn.

Det er forresten et kompliment, for selv om Minishoot's Adventures utvilsomt er på den enklere siden, må du ikke forveksle det med manglende ambisjoner eller manglende evne til å levere. Dette spillet er definisjonen av tight, der utforskning, progresjon og strategisk tuning er ganske presist definert og satt sammen, og resultatet er derfor overraskende underholdende.

Det narrative oppsettet er imidlertid det mest kompromitterte aspektet ved hele opplevelsen. Jeg kan lett akseptere at enkelte spill ikke ønsker å prioritere historiefortelling, men i en "Zelda-lignende" tittel er det behov for litt mer insentiv, litt mer verdensbygging, litt mer kontekst enn det som tilbys her. En ond kraft truer en... art... av... romskip? Det er i hvert fall slik det blir presentert, og som den utvalgte representanten for din romskipart er det opp til deg å redde romskipvennene dine. Det er stort sett det hele. Du kan kalle det ærlighet, eller kanskje bare prioritering, og jeg aksepterer at ikke alle indiespill til en viss grad trenger Celestes narrative dybde for å være tilfredsstillende spillopplevelser. Men når man bruker så mye tid på å utforske , ville bare en ørliten ekstra narrativ drakt ha gjort en verden til forskjell.

Minishoot's Adventures er dessuten utrolig analogt i utseende og struktur. Det hele har litt av en Saturday morning cartoon vibe, og fargene er både rikelig brukt og mettede, og resultatet oser av sjarm og karakter.

Selv om detaljnivået ikke er spesielt høyt i den forstand, klarer SoulGame å finne sjarmen i disse relativt enkle skissene, og jeg nøt hvert eneste fangehull, hver eneste krok i den åpne verdenen.

Strukturelt sett er "twin-stick shooter møter Zelda-struktur" faktisk ganske treffende. Du kan fritt fly rundt og utforske, med smarte progresjonsbarrierer plassert underveis, som overvinnes dynamisk og naturlig etter hvert som du får flere evner. I et av spillets fangehull låses det opp for et unnvikelsesrull, slik at du kan krysse små elver som tidligere blokkerte tilgangen til nye deler av verden. Hvis du er nysgjerrig, kan du finne skjulte belønninger som gir deg flere boosts, ekstra hjerter eller rett og slett valuta som kan brukes til å oppgradere våpen eller bevegelser you name it. I tillegg til å være nyskapende gjennom selve sjangereksperimentet, forblir Minishoot's Adventures ganske trofast mot disse to designpilarene.

Kampene i seg selv er også tilfredsstillende, til tross for sin enkelhet. Som alltid handler det om å finne plass til å manøvrere mellom fiendenes angrepsmønstre, og når muligheten byr seg, avfyre våpnene dine selv. Du vil først og fremst tenke på hvilke fiender du skal eliminere fra slagmarken først for å gjøre resten av kampen mer overkommelig, og det finnes nok fiendetyper til at den oppgaven er underholdende fra start til slutt. Spillet er kanskje 10 timer langt, perhaps, og trekker heldigvis ikke ut lenger enn nødvendig, men uten noen sentrale ideer som virkelig rister om på ting og gir deg nye, spennende muligheter, er det nok like greit at SoulGame har valgt å holde dette eventyret "short and sweet".

Minishoot's Adventures har ikke noe nytt å si om twin-stick shooters, shmups eller den typiske Zelda-formelen. Det er ting du kjenner, bare remixet på en nyskapende måte, og det er kanskje nok. Det endrer ikke forholdet ditt til disse respektive sjangerrammene, bortsett fra at det overbeviser deg om at disse rammene er fleksible nok til at denne typen ting er fullt mulig, og det er nok en seier i seg selv.