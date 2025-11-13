Verdensnyheter
Minneseremonier etter Paris-angrepene: Se live (alt på ett sted)
Hvis du ikke har mulighet til å se seremoniene live eller befinner deg utenfor Frankrike, har vi satt sammen en liste med videoer slik at du ikke går glipp av noen deler av seremonien.
HQ
Torsdag 13. november 2025 markerer Frankrike 10-årsdagen for angrepene i Paris i 2015. Hvis du er i Frankrike og ønsker å følge seremoniene, kan du klikke på følgende lenke for å finne ut når og hvordan du kan se dem.
Hvis du ikke har mulighet til å se seremoniene live eller befinner deg utenfor Frankrike, har vi satt sammen en liste med videoer slik at du ikke går glipp av noe av seremonien, som finner sted i Jardin du Souvenir, Place Saint-Gervais (4. arrondissement) og etter planen skal begynne kl. 18.00 CET.