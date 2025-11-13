Minneseremonier for Paris-angrepene: Tider og hvordan du kan se dem

HQ

Torsdag 13. november 2025 markerer Frankrike 10-årsdagen for Paris-angrepene i 2015. Seremonien vil finne sted i Jardin du Souvenir, Place Saint-Gervais (4. arrondissement) og er planlagt å begynne klokken 18.00 CET.

For dem som ikke kan være til stede, vil seremonien bli sendt direkte på France 2 og TF1. I tillegg vil en storskjerm på Place de la République (11. arrondissement) gjøre det mulig for publikum å følge hyllesten utendørs.

Arrangementet vil vare i omtrent 1 time og 45 minutter og vil samle overlevende, pårørende, folkevalgte og medlemmer av nødetatene. Etter den offisielle seremonien vil minnehagen være åpen fra kl. 20.30 til 23.00 for besøkende som ønsker å vise sin respekt.

For en historisk og rørende hyllest kan du sette på France 2 eller TF1 kl. 18.00 norsk tid eller besøke Place de la République for å se seremonien direkte på storskjerm. Hvis du befinner deg utenfor Frankrike, trenger du ikke bekymre deg. Du kan også se minneseremoniene på nettet ved å klikke på følgende lenke. Go!