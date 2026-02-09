Minnesmerke for ofre for sveitsisk barbrann tar fyr i Crans-Montana

HQ

Et minnesmerke som var satt opp for å hedre ofrene for en dødelig nyttårsbrann i Sveits, tok fyr tidlig søndag, og politiet sier at brannen sannsynligvis ble forårsaket av stearinlys som sto i brann inne i minnesmerket. Minnesmerket var satt opp i nærheten av baren Le Constellation i skistedet Crans-Montana, der 41 mennesker ble drept og 115 skadet da en fullsatt feiring utviklet seg til en av landets dødeligste katastrofer.

Den provisoriske hyllesten, fylt med blomster, lys og kondolansehilsener, sto i brann like før kl. 06.00 , ifølge politiet i kantonen Valais. Nødetatene fikk raskt kontroll over brannen, og ingen personer kom til skade, selv om flere minnegjenstander ble skadet. En stor minnebok med hilsener fra besøkende de siste fem ukene ble reddet fra flammene.

Etterforskerne sa at brannen sannsynligvis startet i nærheten av stearinlysene som var plassert i midten av minnesmerket, og utelukket at tredjeparter var involvert. Hendelsen har ført til fornyet sinne og frustrasjon blant ofrenes familier, som allerede er kritiske til lokale myndigheter på grunn av sikkerhetssvikt knyttet til den opprinnelige brannen i baren, som ikke hadde gjennomgått obligatoriske branninspeksjoner siden 2019. Flere tjenestemenn, sammen med barens medeiere, er fortsatt under etterforskning, og tragedien fortsetter å kaste lange skygger over feriestedet...