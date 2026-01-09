Minnesota Timberwolves holdt et minutts stillhet etter drapet på Renée Good av ICE-agent

HQ

NBA-kampen mellom Minnesota Timberwolves og Cleveland Cavaliers ble innledet med et øyeblikks stillhet til minne om Reneé Good, kvinnen som ble drept av en agent fra United States Immigration and Customs Enforcement (ICE). Good skal ha fått motstridende ordre fra agentene, og ble skutt tre ganger da hun forlot åstedet med bilen sin.

Donald Trump forsvarte drapet med at det var berettiget og at agenten handlet i selvforsvar, men videoer og øyenvitneskildringer motsier denne versjonen. Drapet førte til flere protester i Minneapolis og andre amerikanske byer.

Det skjedde bare fire kilometer unna Timberwolves' Target Center, og før kampen holdt Timberwolves-trener Chris Finch et minutts stillhet: "Som vi alle vet, har samfunnet vårt blitt rammet av nok en usigelig tragedie. Vi ønsker å uttrykke vår dypfølte medfølelse og våre dypfølte ønsker, bønner og tanker til familiene og de nærmeste og alle som er sterkt berørt av det som har skjedd."

Øyeblikket ble brutt da en tilskuer ropte "Go home ICE", etterfulgt av et "f*ck off", og stadion begynte å juble.

Kampen endte 131-122, den fjerde strake seieren for Minnesota Timberwolves, som dermed ligger på fjerdeplass i Western Conference, mens Cavaliers ligger på åttendeplass i Eastern Conference.