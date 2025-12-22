Minnesota Timberwolves-trener får 35 000 dollar i bot på grunn av upassende språkbruk

HQ

Minnesota Timberwolves lamslått Oklahoma City Thunder på lørdag, og vant 112-107, noe som bare forårsaket det tredje nederlaget for de nåværende NBA-mesterne (25-3). Timberwolves klarte å forbedre seg fra å tape med ti poeng etter første kvartal. Treneren Chris Finch ble imidlertid utvist fra kampen etter å ha fått et par tekniske fouls i løpet av det første kvarteret.

Finch ble sett sint da han så at noen fouls ikke ble dømt mot Thunder-spillere, og ropte til dommeren. Kameraene fanget opp hvor sint han var, og han begynte å skjelle ut spillerne mens han ble dratt ut av banen.

Som et resultat av dette har NBA kunngjort at han har fått en bot på 35 000 dollar, på grunn av upassende språkbruk overfor kampfunksjonærer og fordi han ikke forlot banen i tide.

Chris Finch har jobbet som Timberwolves-manager siden 2021, og har med en seiers- og tapsstatistikk på 227-170 ført dem til Western Conference-finalen de to siste sesongene.