Minst 12 personer drept i selvmordsangrep i Pakistans hovedstad

Angrepet etterlater seg også flere sårede, og myndighetene innleder full etterforskning.

Vi har nettopp fått nyheten om at en selvmordsbomber slo til utenfor en rettsbygning i Pakistans hovedstad, Islamabad, og drepte minst 12 mennesker og skadet flere andre. Angriperen detonerte bomben i nærheten av en politibil etter å ha ventet utenfor domstolen i over 10 minutter, noe som skapte kaos i det vanligvis overfylte området. Myndighetene etterforsker hendelsen fra flere vinkler, mens sykehusene behandler de sårede, hvorav noen er i kritisk tilstand.

Pakistans innenriksminister Mohsin Naqvi: "Vi etterforsker denne hendelsen fra ulike vinkler. Det er ikke bare nok et bombeangrep. Det skjedde rett i Islamabad."

