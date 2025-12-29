Minst 13 personer omkommer i en togavsporing i Oaxaca i Mexico

HQ

Minst 13 mennesker ble drept og 98 skadet etter at et Interoceanic-tog med om lag 250 passasjerer sporet av i nærheten av Nizanda i delstaten Oaxaca i det sørlige Mexico, opplyser myndighetene.

Den meksikanske marinen opplyser at ni besetningsmedlemmer og 241 passasjerer var om bord. Av de skadde trengte 36 medisinsk behandling, og fem var i kritisk tilstand, opplyser president Claudia Sheinbaum.

Føderale påtalemyndigheter har åpnet en etterforskning av årsaken til ulykken. Toget er en del av Interoceanic Corridor-prosjektet, en viktig jernbaneforbindelse mellom Mexicos stillehavskyst og Mexicogolfen, som skal bidra til økt handel og regional utvikling.

Claudia Sheinbaum på X:

Den meksikanske marinen informerer meg om at 13 personer dessverre omkom i ulykken med Interoceanic Train. 98 er skadet, fem av dem alvorlig. De skadde er innlagt på IMSS-sykehusene i Matías Romero og Salina Cruz, samt på IMSS-Bienestar-sykehusene i Juchitán og Ixtepec.

Jeg har gitt marineministeren og statssekretæren for menneskerettigheter i innenriksdepartementet beskjed om å reise til stedet og personlig ta seg av familiene, og delegater fra IMSS og IMSS-Bienestar vil også være til stede.

Innenriksministeren vil koordinere innsatsen. Jeg setter pris på støtten fra guvernøren i Oaxaca og hans team. Vi vil fortsette å gi oppdateringer.