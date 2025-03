Minst 14 drept i russiske missil- og droneangrep i Ukraina

HQ

I løpet av en natt med nådeløse angrep avfyrte russiske styrker raketter og droner mot byen Dobropillia i det østlige Ukraina, og minst 14 mennesker ble drept og 30 såret, deriblant barn, ifølge ukrainske myndigheter (via Reuters).

Angrepet, som inkluderte ballistiske missiler, flere raketter og droner, etterlot bygninger i flammer og kjøretøy i ruiner. Mens nødetatene kjempet mot brannene, ble en brannbil skadet av et nytt angrep.

I mellomtiden mistet tre sivile livet i et annet droneangrep i Kharkiv-regionen. Det ukrainske militæret rapporterte at de hadde skutt ned 79 droner og avskjært et kryssermissil, selv om flere titalls andre droner sannsynligvis ble forstyrret før de nådde sine mål.