Minst 17 personer omkommer i et jordskred på Vest-Java i Indonesia

Minst 17 mennesker har omkommet etter at et jordskred rammet Indonesias Vest-Java-provins i helgen, og flere titalls er fortsatt savnet, ifølge landets katastrofeberedskapsmyndighet.

Jordskredet rammet landsbyen Pasir Langu i Bandung Barat-regionen tidlig på lørdag, etter at det hadde begynt å regne kraftig dagen før. Landsbyen, som ligger i et kupert område rundt 100 kilometer sørøst for Jakarta, fikk mer enn 30 hjem begravd under gjørme og rasmasser.

Myndighetene opplyser at 73 personer fortsatt er savnet, og at lete- og redningsarbeidet fortsetter. Arbeidet har blitt hindret av det pågående regnet, ustabil grunn og begrenset tilgang til det berørte området, noe som gjør det vanskelig for tungt utstyr å nå frem. Redningsmannskapene er avhengig av droner og manuelle søk i enkelte områder.

Indonesias marinesjef, Muhammad Ali, sa at 23 marineoffiserer var blant de innesperrede. Offiserene deltok i trening for grensepatruljering da skredet gikk. Dårlig vær har så langt forhindret full utplassering av redningsressurser.

Katastrofen kommer midt i en periode med ekstremvær i hele Indonesia. De siste dagene har flere regioner, blant annet Vest-Java og Jakarta, blitt rammet av flom, noe som har tvunget innbyggerne til å evakuere. Jordskredet følger etter dødelige oversvømmelser og jordskred på Sumatra for to måneder siden, der mer enn 1200 mennesker omkom og over en million ble drevet på flukt.