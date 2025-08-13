Minst 20 mennesker omkom da et skip forliste på Lampedusa

HQ

Minst 20 migranter omkom rundt 13 nautiske mil sørvest for den italienske øya Lampedusa, melder flere kilder i dag. Båten deres kantret før noen form for redningshjelp kom til området, noe som førte til at mellom 15 og 20 personer ble savnet, mens 60 andre heldigvis ble reddet.

UNHCR uttrykte nok en gang dyp bekymring. Filippo Ungaro, talsperson for organisasjonen, delte deres "dype sorg" over det han kalte nok et tragisk forlis, og oppfordret regjeringene til å utvide mulighetene for lovlig migrasjon.

Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon har 675 migranter og flyktninger omkommet i det sentrale Middelhavet hittil i år, med unntak av dagens hendelse på Lampedusa. Måned for måned, og særlig i sommersesongen, stiger dødstallene langs Middelhavskysten.