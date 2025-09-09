Minst 20 sivile drept i russisk angrep på landsby i Øst-Ukraina

HQ

"Direkte mot mennesker. Vanlige sivile. I samme øyeblikk som pensjoner ble utbetalt", skrev Zelenskij på X, etter at minst 20 sivile ble drept i et russisk luftangrep mot en landsby øst i Ukraina. For en time siden oppfordret den ukrainske lederen internasjonale partnere til å øke presset på Russland, og understreket at verden ikke kan forholde seg taus eller inaktiv, og han fremhevet det presserende behovet for koordinert handling fra USA, europeiske nasjoner og det bredere G20-samfunnet for å reagere på den eskalerende volden.