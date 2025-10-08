Minst 24 personer omkommer i bombeangrep med paraglider under en buddhistisk festival i Myanmar

HQ

En buddhistisk festival i det sentrale Myanmar ble nettopp forvandlet til en massakre da en paraglider slapp bomber over en folkemengde av demonstranter som motsatte seg militærregimet. Eksplosjonen rev gjennom forsamlingen under Thadingyut-høytiden og drepte minst 24 mennesker og såret mange andre. Lokale motstandsfolk sa at de hadde advart om et mulig luftangrep, men at de ikke var i stand til å forhindre angrepet. Rettighetsgrupper fordømte angrepet som en del av en økende bølge av vilkårlige luftangrep utført av juntaen, som står overfor et økende press og minkende militære ressurser. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!