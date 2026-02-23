Minst 25 soldater fra nasjonalgarden er drept etter et raid mot Mexicos mest ettersøkte kartellboss.

HQ

Minst 25 medlemmer av Mexicos nasjonalgarde er drept i delstaten Jalisco etter at myndighetene gjennomførte en aksjon rettet mot kartellederen Nemesio Oseguera, kjent som "El Mencho", opplyser sikkerhetsminister Omar Garcia Harfuch mandag.

Oseguera, leder for Jalisco New Generation Cartel og lenge ansett som Mexicos mest ettersøkte narkobaron, hadde en dusør på 15 millioner dollar på hodet sitt. Hans pågripelse og død på søndag utløste en bølge av voldshandlinger, inkludert blokader og brannstiftelser i flere delstater.

Noen andre nye detaljer kom også fra forsvarsminister Ricardo Trevilla, som sa at etterretningen som førte til operasjonen, kom fra en romantisk partner av kartellederen. I mellomtiden er myndighetene fortsatt i alarmberedskap, ettersom sikkerhetsstyrkene forsøker å begrense ytterligere uro...